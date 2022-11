Abrissbagger steht in den Startlöchern

Es geht auf die Zielgerade. Das Entkernen des Solpker Schulgebäudes ist fast abgeschlossen. Mitte November rückt der Abrissbagger an.

Stilleben mit Lampenschrott: Das Solpker Grundschulgebäude wurde in den vergangenen Wochen entkernt.

Solpke - Auf dem ehemaligen Schulhof steht ein riesiger Container. An anderer Stelle liegen alte Lampen und Tische auf einem Haufen, zum Abholen bereit. Die Arbeiten zum Abriss des alten Grundschulgebäudes in Solpke haben an Fahrt aufgenommen.