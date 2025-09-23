Viele Einwohner der Einheitsgemeinde Gardelegen sind für mehr Geschwindigkeitskontrollen vor allem in den Orten an Landes- und Bundesstraßen. Möglicherweise wird nicht mehr nur die Polizei kontrollieren.

Abzocke oder Erziehung - was die Stadt Gardelegen gegen Raserei unternehmen will

So könnte er aussehen, der semistationäre Blitzer im Anhänger, wie hier im mittelfränkischen Weiher.

Gardelegen - Jetzt kommt der Versuch Nummer zwei aufs Tapet. Der Ortschaftsrat Lindstedt hat für die aktuelle Beratungsschiene der Fachausschüsse des Stadtrates einen Antrag eingebracht, wonach die Stadt eine „mobile Geschwindigkeitsmessanlage“ anschaffen soll. Dazu gibt es jetzt einen konkreten Vorschlag.