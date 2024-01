Sportler können von der Hansestadt Gardelegen in Einzelfällen Unterstützung erhalten, einen Antrag der AfD-Fraktion fanden Stadträte deshalb überflüssig.

Gardelegen. - Die AfD-Fraktion im Gardelegener Stadtrat will Sportler aus der Einheitsgemeinde mit einem Reisekostenzuschuss aus dem Stadtsäckel unterstützen. Wer an einer Europa- oder Weltmeisterschaft teilnimmt, soll mit 100 Euro bezuschusst werde, wenn der Wettkampf in Deutschland ausgetragen wird, 250 Euro soll es innerhalb von Europa und 450 Euro es bei einer Teilnahme außerhalb des Kontinents geben. Im Sozialausschuss stellte Georg Krutzfeld (AfD-Fraktion) die Idee vor und warb um Zustimmung.