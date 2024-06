Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Die AfD ist erstmals in den Kalbenser Stadtrat eingezogen - und das gleich als stärkste Kraft.

Kalbe - „Überraschend“ fand nicht nur der Kreisvorsitzende der AfD, Sebastian Koch, das vorläufige Endergebnis der Kalbenser Stadtratswahl. Denn obwohl noch keiner der vier Kandidaten auf der Liste seiner Partei zuvor kommunalpolitisch oder in anderer Funktion öffentlich in Erscheinung getreten ist, und obwohl alle aus sehr kleinen Orten mit geringen Bevölkerungszahlen stammen, haben sie den Sprung in den Stadtrat geschafft.

Dies konterkariert die weitläufige Meinung, dass es sich bei der Stadtratswahl ausschließlich um eine Personen- und nicht um eine Parteienwahl handelt.

Anderen, die seit Jahren im Gremium mitgearbeitet haben, ist ein Wiedereinzug nicht gelungen. So gibt es künftig zum Beispiel nur noch einen Vertreter der Linken im Stadtrat. Bis dato waren sie dort zu dritt.

„Aber das ist gelebte Demokratie“, sagt Ringo Birke von der AfD. Er hat das zweitbeste Wahlergebnis aller 53 Stadtratskandidaten eingefahren. Und lange Zeit sah es auch so aus, als würde er die meisten Stimmen ziehen. Doch die hat am Ende Karsten Klingbeil von der CDU geholt. Der Engersener war auch in der zurückliegenden Wahlperiode im Stadtrat aktiv und konnte sein Ergebnis von 2019 mehr als verdoppeln. Klingbeil, der sich überaus erfreut zeigte und es gestern „noch gar nicht richtig fassen“ konnte, ist bis dato zudem Stellvertreter der Stadtratsvorsitzenden Ortrun Cyris (Freie Liste) gewesen. Sie hat ebenfalls den Wiedereinzug geschafft.

Zugkräftige Mitbewerber

Auch der Jüngste aller Kandidaten, Elias Kanitz (21) von der SPD, hat sich einen Platz im Gremium gesichert, dürfte dabei aber von der Zugkraft des Spitzenkandidaten auf seiner Liste, Mathias Graf (parteilos), profitiert haben. Dieser konnte 714 Stimmen auf sich vereinen und damit das drittbeste Ergebnis überhaupt einfahren.

Ganz auf sich allein gestellt war hingegen ein anderer Bewerber: Christopher Koke, der als Einzelkandidat ins Rennen gegangen war. Der Wernstedter Wehrleiter, der in den vergangenen Monaten als Zuschauer an den meisten öffentlichen Stadtrats- und Ausschusssitzungen teilgenommen und sich somit ein konkretes Bild von der kommunalpolitischen Arbeit verschafft hatte, ist ebenfalls zum ersten Mal dabei.

Gleiches gilt für Jeggelebens bisherigen Ortsbürgermeister Ulf-Henrik Lühmann (WG Badel/Jeggeleben/Zethlingen), für Michael Schulenburg (WG Packebusch-Hagenau), für Stefan Reinecke (WG Jeetze) und Melchior Boshamer von der neu gegründeten Wählergruppe Unternehmer für Kalbe. Deren drei Mitglieder haben allesamt jeweils mehr Stimmen geholt als Mirko Wolff von der ebenfalls neu gegründeten Wählergemeinschaft Bündnis lebenswertes Land. Da auf deren Liste aber insgesamt 423 Kreuze landeten und dies für einen Sitz im Stadtrat reichte, konnte Wolff auch mit nur 141 Stimmen einziehen. Auch das ist Demokratie.

Bürgermeister Andreas Pietsch (parteilos) hofft jedenfalls, dass auch mit dem neuen Stadtrat eine gute Zusammenarbeit „im Sinne und zum Wohl der Einheitsgemeinde“ erfolgt – „und dass nicht die Parteiinteressen im Vordergrund stehen“.

Auch bislang ging es im Stadtrat stets vorrangig um Sachpolitik. Daran sei, so Sebastian Koch, auch die AfD interessiert. Er selbst sitzt seit Jahren im Gardelegener Stadtrat und erklärt, dass er dort eigentlich keine Brandmauern spüre.

Der eine oder andere dürfte das Ergebnis der Stadtratswahl in Kalbe dennoch als Denkzettel verstehen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,89 Prozent und damit 8,49 Prozent höher als 2019.

AfD mit Ringo Birke (774 Stimmen), Christopher Heinrigs (564), Florin Terciu (434), Corinna Birke (391)

CDU mit Karsten Klingbeil (847), Bernd Pawelski (379), Heiko Gabriel (361)

SPD mit Mathias Graf (714), Elias Kanitz (187)

WG Badel/Jeggeleben/Zethlingen mit Ulf-Henrik Lühmann (299), Thomas Schreiber (269)

WG Unternehmer für Kalbe mit Melchior Boshamer (331)

Linke mit Horst Schernikau (372)

Einzelbewerber Christopher Koke (524)

Freie Liste mit Ortrun Cyris (295)

WG Packebusch-Hagenau mit Michael Schulenburg (237)

WG Jeetze mit Stefan Reinecke (205)

WG Vienau mit Martin Palm (269)

WG Bündnis lebenswertes Land mit Mirko Wolff (141)

Bündnis 90/Grüne mit Volkmar Erl (187)

Der eine oder andere dürfte das Ergebnis der Stadtratswahl in Kalbe dennoch als Denkzettel verstehen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,89 Prozent und damit 8,49 Prozent höher als 2019.