Badel - Burga Kassel schwärmt von der Fußreflexzonenmassage. „Das ist die beste Form der Entspannung.“ Die Heilpraktikerin wird diese in ihrer Praxis in Badel anbieten. Bei dieser Massage werden Akupressur-Punkte am Fuß bedient, die bestimmte Bereiche des Körpers ansprechen. Ebenso verhält es sich mit dem Ohr. „Ohrakupunktur ist etwas so Schönes, das möchte ich meinen Kunden nicht vorenthalten“, so die Wahl-Badelerin. Wie beim Fuß werden auch im Ohr nahezu alle Bereiche des Körpers abgebildet. Über Nadeln werden diese Punkte stimuliert. Darüber hinaus bietet die 45-Jährige systemisches Coaching an. Dabei unterstützt sie ihre Kunden beim Verfolgen und Umsetzen eigener Ziele sowie bei der Konfliktlösung, sei es im beruflichen Umfeld als auch innerhalb der Familie. Wer mehr erfahren möchte, wendet sich unter der E-Mail-Adresse [email protected] an Burga Kassel

