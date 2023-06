Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lindstedt (vs) - Gemäß der Redewendung „Geh in Krug, dann bleibste klug“ waren Gaststätten, Gaststuben oder Kneipen Treffpunkte für Vereine, Kultur und kommunikativen Austausch. Politik im Dorf wird nicht am Schreibtisch, sondern am Stammtisch gemacht. So war es auch in Lindstedt. Der früheste Nachweis für einen Krug in Lindstedt ist in einer Gerichtsakte aus dem Jahre 1737 belegt. Im Jahre 1743 wird ein weiterer Fall behandelt, bei dem es um falsche Bier-Maße ging. Ja, so war das früher, ein Schelm, der denkt, das könnte auch heute noch so sein.