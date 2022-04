Alte Gericht in Kalbe bekommt ein neues Dach und eine Fotovoltaikanlage

Kalbe - Am alten Gerichtsgebäude in Kalbe, das sich in Hand des Künstlerstadt-Vereins befindet, hat die Sanierung des maroden Dachs begonnen. Derzeit erfolgt die Abdeckung der alten Ziegel. Das Neueindecken ist notwendig, da die Ziegel des historischen Gebäudes brüchig geworden sind. „Sie sind schon so porös, dass das Dach mit Sicherheit bei der nächsten größeren Schneelast einbrechen würde. Nicht etwa, weil die Balken nachgeben, sondern weil die Ziegelsteine dem Druck nicht standhalten würden“, vermutet Corinna Köbele, Vorsitzende des Künstlerstadt-Vereins.