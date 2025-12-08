weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Vertrag mit Altkleiderfirma gekündigt: Gardelegen sucht neue Lösungen

Nach einem Jahr voller Entsorgungsprobleme und überquellender Container  kündigt Gardelegen den Vertrag mit der Altkleiderfirma. Wie geht es nun weiter?

Von Cornelia Ahlfeld Aktualisiert: 09.12.2025, 11:54
Das Altkleider-Chaos in Gardelegen wird immer schlimmer: Bald ist hoffentlich Schluss mit den übervollen Altkleidercontainern in der Stadt. Die Verwaltung hat dafür einen drastischen Schritt ergriffen. 
Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Nach gut einem Jahr Desaster in Sachen Altkleiderentsorgung ohne Aussicht auf Besserung hat es der Stadt jetzt offenbar gereicht. Die Verwaltung hat den Vertrag mit der Entsorgerfirma mit Sitz in Bremen zum Jahresende gekündigt. Die Firma wurde aufgefordert, ihre Container und eventuelle Lumpenberge davor abzubauen und die Stellplatzflächen zu beräumen.