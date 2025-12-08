Nach einem Jahr voller Entsorgungsprobleme und überquellender Container kündigt Gardelegen den Vertrag mit der Altkleiderfirma. Wie geht es nun weiter?

Das Altkleider-Chaos in Gardelegen wird immer schlimmer: Bald ist hoffentlich Schluss mit den übervollen Altkleidercontainern in der Stadt. Die Verwaltung hat dafür einen drastischen Schritt ergriffen.

Gardelegen. - Nach gut einem Jahr Desaster in Sachen Altkleiderentsorgung ohne Aussicht auf Besserung hat es der Stadt jetzt offenbar gereicht. Die Verwaltung hat den Vertrag mit der Entsorgerfirma mit Sitz in Bremen zum Jahresende gekündigt. Die Firma wurde aufgefordert, ihre Container und eventuelle Lumpenberge davor abzubauen und die Stellplatzflächen zu beräumen.