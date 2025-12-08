Beschluss der Stadt Nach Entsorgungschaos: Vertrag mit Altkleiderfirma gekündigt
Nach einem Jahr voller Entsorgungsprobleme und überquellender Container kündigt Gardelegen den Vertrag mit der Altkleiderfirma. Wie geht es nun weiter?
Aktualisiert: 09.12.2025, 11:54
Gardelegen. - Nach gut einem Jahr Desaster in Sachen Altkleiderentsorgung ohne Aussicht auf Besserung hat es der Stadt jetzt offenbar gereicht. Die Verwaltung hat den Vertrag mit der Entsorgerfirma mit Sitz in Bremen zum Jahresende gekündigt. Die Firma wurde aufgefordert, ihre Container und eventuelle Lumpenberge davor abzubauen und die Stellplatzflächen zu beräumen.