Überfüllte Container, fehlende Sammelstellen und Frust in der Bevölkerung zeigen, wie groß die Probleme bei der Alttextilentsorgung geworden sind. Was die Stadt zu der aktuelle Situationen zu sagen hat.

So sah es bisher auf dem Trivoliparkplatz aus: Jede Menge Lumpen und Müll stapelten sich vor den Altkleidercontainern. Jetzt sind die Container weg, an ihrer Stelle wurde ein Warnschild aufgestellt.Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Zwischen überquellenden Säcken, verstreuten Schuhen und flatternden Hemden zeigt sich in vielen Stadtteilen ein unschönes Bild: Die Altkleidercontainer sind restlos überfüllt. Was eigentlich ein Zeichen von Nachhaltigkeit sein sollte, ist zur Dauerbaustelle geworden. Auf Social Media häufen sich Beschwerden über fehlende Sammelstellen und überfüllte Container – und die Frage steht im Raum, warum die Entsorgung von Altkleidern nicht mehr funktioniert.