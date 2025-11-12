Probleme bei der Textilentsorgung Altkleiderchaos spitzt sich zu
Überfüllte Container, fehlende Sammelstellen und Frust in der Bevölkerung zeigen, wie groß die Probleme bei der Alttextilentsorgung geworden sind. Was die Stadt zu der aktuelle Situationen zu sagen hat.
Aktualisiert: 12.11.2025, 12:14
Gardelegen. - Zwischen überquellenden Säcken, verstreuten Schuhen und flatternden Hemden zeigt sich in vielen Stadtteilen ein unschönes Bild: Die Altkleidercontainer sind restlos überfüllt. Was eigentlich ein Zeichen von Nachhaltigkeit sein sollte, ist zur Dauerbaustelle geworden. Auf Social Media häufen sich Beschwerden über fehlende Sammelstellen und überfüllte Container – und die Frage steht im Raum, warum die Entsorgung von Altkleidern nicht mehr funktioniert.