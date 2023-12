Im idyllisch gelegenen Teich am Kalbenser Seniorenheim hat sich das Wasser eingetrübt, tote Fische trieben an der Oberfläche. Die Ursachenforschung läuft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe. - Von Weitem sieht er idyllisch aus und lädt mit seinen hölzernen Sitzgruppen zum Verweilen ein. Doch bei näherer Betrachtung fällt auch Laien auf, dass mit dem Weiher am Kalbenser Seniorenpflegeheim Klein Sanssouci an der Straße der Jugend etwas nicht stimmt. In einem Teilbereich ist er milchig gefärbt. Außerdem ist an einigen Stellen ein leichter Ölfilm zu sehen.