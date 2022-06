Altmark-Klinikum: Kinderklinik in Gardelegen vor dem Aus

Um Standorte des Altmark-Klinikums in Salzwedel und Gardelegen zu halten, wird es Änderungen geben. Betroffen sein soll als erstes die Kinderklinik in Gardelegen. Aber dabei wird es nicht bleiben. Weitere Bereiche sind von Veränderungen betroffen.

Für die Kinderklinik in Gardelegen kommt am Montag mit hoher Wahrscheinlichkeit das Aus. Und dabei wird es nicht bleiben. Die Krankenhäuser im Altmarkrkeis Salzwedel stehen vor weitreichenden Veränderungen.

Salzwedel/Gardelegen - „Wir sind an einem Scheideweg“, bringt der medizinische Geschäftsführer des Altmark-Klinikums, Dr. Michael Schoof, die Lage auf den Punkt. An den medizinischen Standorten in Salzwedel und Gardelegen soll nun gewissermaßen jeder Stein umgedreht werden, um die Krankenhäuser für die Zukunft aufzustellen. Das heißt: Wirtschaftlichkeit erreichen, Angebote verändern. In einem Pressegespräch zeichnen Landrat Michael Ziche, Michael Schoof und der neue Geschäftsführer der Salus Altmark Holding, Jürgen Richter, ein erstes Bild.