Die neue Bushaltestelle in Wiepke steht schon, doch noch immer werden Autofahrer auf der B 71 an der Baustelle im Ort von einer Ampel ausgebremst. Wie lange noch?

Schon im August letzten Jahres liefen die Arbeiten an der Bushaltestelle in Wiepke – und sie dauern weiter an.

Wiepke - Auf dem Weg durch Wiepke werden Autofahrer derzeit noch von einer Baustellenampel ausgebremst. Das wird voraussichtlich noch einige Wochen lang so bleiben, denn die Arbeiten an der neuen Bushaltestelle am Dorfteich sind noch nicht abgeschlossen. Die Landesstraßenbaubehörde sieht aber Licht am Ende des Tunnels.