Wegen besonders schweren Diebstahls wurde einem Altmärker am Amtsgericht Gardelegen der Prozess gemacht. Kaum zu glauben, wofür der 39-Jährige eine Freiheitsstrafe riskierte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze - Gnade vor Recht ließ am Montag Richter Axel Bormann am Amtsgericht Gardelegen ergehen. Er stellte ein Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft ein, obwohl jenem Altmärker, der auf der Anklagebank vor ihm saß, eine Straftat vorgeworfen wurde, für die sogar eine Haftstrafe vorgesehen ist: besonders schwerer Diebstahl. Die Tat stritt der Angeklagte nicht einmal ab, er behauptete sogar, mehr gestohlen zu haben, als in der Anklageschrift stand.