Ein Messer wird von Kriminaltechnikern untersucht. Das Messer, mit dem der 20-Jährige zugestochen hat, wurde beschlagnahmt und auf Blutspuren untersucht. In der Gerichtsverhandlung lag die Waffe dem Schöffengericht vor.

Gardelegen - Die beiden Geschädigten, die am Dienstag als Zeugen zur Verhandlung gegen einen 20-Jährigen vor dem Schöffengericht im Amtsgericht Gardelegen geladen waren, mussten nicht aussagen, denn der Angeklagte war geständig. „Es war so, wie es in der Anklage steht. Es stimmt, ich habe das gemacht“, gab der unumwunden zu.