An der Bismarker Straße in Gardelegen soll eine Seniorenresidenz entstehen

An der Bismarker Straße auf dem ehemaligen Remontegelände soll eine Seniorenresidenz mit 110 Betten in der stationären Pflege und 26 Wohnungen entstehen. Die Pläne wurden am Montagabend im Bauausschuss vorgestellt, hier Stadtrat Gustav Wienecke mit einem Modell der Anlage.

Foto: Cornelia Ahlfeld