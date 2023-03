In Vorbereitung der Kommunalwahlen im kommenden Jahr gibt es in einigen Ortsteilen eine Bürgerbefragung.

Gardelegen (ew) - Die Gardelegener Stadträte haben in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die Durchführung der Bürgerbefragung in fünf Ortsteilen der Einheitsgemeinde zur Einführung einer Ortschaftsverfassung beschlossen. In Jerchel, Jävenitz und Trüstedt geht es um die eventuelle Wahl eines Ortschaftsrates, in Ipse und Weteritz um die Wahl eines Ortsvorstehers.