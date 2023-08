Bürgermeister-Kandidat Andreas Pietsch will künftig die Einheitsgemeinde Kalbe führen und erklärt, worauf es ihm ankommt.

Andreas Pietsch möchte Bürgermeister in Kalbe werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Kandidaten Andreas Pietsch berichtet, was er als gewählter Bürgermeister in der Einheitsgemeinde Kalbe bewegen würde. Der 41-Jährige möchte „frischen Wind“ in die Kommune bringen.