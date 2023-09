Die bisherigen Öffnungszeiten der Tourist-Info, am Rathaus ausgeschildert, sind derzeit nicht abzudecken.

Kalbe - „Man lässt die Leute vor Ort hängen. Ich kann doch nicht ein halbes Jahr lang die Luft anhalten und warten, was passiert!“: Gastronomin Andrea Daries konnte ihren Ärger am Mittwochabend nicht zurückhalten. Da tagte der Kalbenser Tourismusverein, dem sie als Mitglied angehört, in ihrem Eiscafé. Und der Vorstand hob die Tourist-Info aufs Tapet.