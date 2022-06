Angebot für Kameraden aus Gardelegener Feuerwehren: privat feiern – ohne Miete zu zahlen

Gardelegen - Die ehrenamtliche Arbeit der 609 aktiven Kameraden in den 26 Ortswehren und drei Löschgruppen hat in der Stadt Gardelegen einen hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit, in der Kommunalpolitik und Verwaltung. Um das Ehrenamt im Dienst am Nächsten zu würdigen, hat die Stadt bereits einige besondere Angebote auf den Weg gebracht. Und nun kommt noch ein neues Angebot dazu.