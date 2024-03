Die Arbeiten zur Umgestaltung am Goldenen Ring in Gardelegen haben 2023 mit Rodungen schnell begonnen - seitdem ist augenscheinlich nichts mehr passiert.

Gardelegen. - Mehr als ein Jahr ist es her, dass am Goldenen Ring in Gardelegen gerodet wurde. Nur vier größere Bäume überlebten den Eingriff, alle Hecken wurden entfernt, Bänke und Papierkörbe abgebaut. Für veranschlagte 60.000 Euro sollte durch eine Maßnahme ein „grünes Kleinod“ entstehen. Doch gepflanzt wurde seit der großen Aufräumaktion augenscheinlich nichts mehr auf der zentrumsnahen Fläche.