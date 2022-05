Arbeitseinsatz der Kalbenser Angler: Vereinsheim wird aus dem Winterschlaf geholt

Viel zu tun gab es auf dem Gelände des Angelsportvereines Mildeufer 1935 in Kalbe. Und sogar über eine Spende kam Freude auf.

Kalbe - Eigentlich wollten die Mitglieder des Kalbenser Angelsportvereins Mildeufer 1935 schon im Januar mit einem Arbeitseinsatz ins neue Jahr starten. Doch da stand die Beitragskassierung im Vordergrund und das Wetter war für einen Arbeitseinsatz zu schlecht. Nun packten die Sportangler aber ordentlich mit an, um ihr Vereinsheim an der Straße der Jugend in Kalbe langsam aus dem Winterschlaf zu holen.