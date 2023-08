Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - „Da muss doch was gemacht werden. Da kann doch sonst was passieren“, äußert sich ein Kalbenser (Name der Redaktion bekannt), der in der Siedlung hinter dem Norma-Gelände wohnt. Er ärgert sich über den Zustand des Areals auf dem ehemaligen KfL-Gelände (KfL steht für Kreisbetriebe für Landtechnik). In den Hallen türmen sich Unrat und Müll. Alte Reifen liegen in der Ecke. Vor allem echauffiert ihn und weitere Anwohner, dass sich in und an dieser leer stehenden Halle eine Klientel treffe, die aus dieser eine „Trinkhalle“ gemacht habe. Für Passanten, die dort entlang kommen, sei das eine unangenehme Situation. Sie befürchten, angepöbelt zu werden. „Das geht gar nicht. Und Kinder laufen dort rum. Das ist doch kein Umgang dort. Da kann doch sonst was passieren.“