Der Ärger um die Hinterlassenschaften des Breitbandausbaus in der Einheitsgemeinde Kalbe ist nach wie vor groß. Seit Monaten echauffieren sich die Bürger über unzureichend wiederhergestellte Gehwege oder defekte Straßenbeleuchtung. Nun kam dieses Thema im Bauausschuss zur Sprache.

Ärger nach Breitbandausbau in Kalbe

Der Breitbandausbau in Kalbe wird noch bis ins zweite Quartal dieses Jahres andauern.

Kalbe - „Das können wir so nicht hinnehmen. Es muss im Protokoll festgehalten werden“, verlangt Heiko Gabriel (CDU-Fraktion) am Dienstag während der Sitzung des Bauausschusses. Der Kalbenser Ortsbürgermeister ärgert sich über den Zustand von Straßen und Gehwegen nach Beendigung der Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus. Er fordert, dass die Verwaltung einen Termin festsetzt, bei dem gemeinsam mit dem Ortschaftsrat die Mängel aufgenommen werden. Gabriel: „Die Gehwege sind nicht in dem Zustand, wie sie vorher waren.“