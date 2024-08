Vollsperrung der B71 und B188 Ärger über enorme Verkehrsbelastung - Jeseritz fordert mehr Sicherheit

Mit der Fahrbahnerneuerung und den zeitgleichen Vollsperrungen der B71 und B188 sorgt der Verkehr für Verdruss in den betroffenen Dörfern an den Umleitungsstrecken. Die Polizei will verstärkt kontrollieren.