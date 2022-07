Auf Freundschaft vertrauen

Großartige Musik, tolle Darsteller und eine ganz besondere musikalische Geschichte gab es in der Marienkirche Gardelegen zu erleben. Im Rahmen der Altmark Festspiele brachten Mitglieder des Kinderchores der Deutschen Staatsoper Berlin die Kinderoper „Brundibar“ auf die Bühne - mit bewegendem Brückenschlag zu derzeitigen Situation in der Ukraine.

