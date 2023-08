Große Ehre für den Packebuscher Axel Egger: Er ist ins Schloss Bellevue eingeladen. Und das nicht nur, weil er in seinem Betrieb so leckere Backwaren herstellt.

Packebusch - „Och, das freut einen schon“, sagt Axel Egger in der ihm eigenen Bescheidenheit, als er auf das bevorstehende Ereignis angesprochen wird. Der Packebuscher ist nach Berlin eingeladen, wo er am Freitag, 8. September, im Park des Schlosses Bellevue gemeinsam mit Ehefrau Petra am Bürgerfest teilnehmen darf. Dieses wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet. Doch wie kommt Axel Egger zu dieser Ehre?