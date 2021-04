Auf rund 3000 Quadratmetern werden in Kalbe Obst und Gemüse für die Tafel angebaut

Ein-Euro-Jobs mit Mehraufwandentschädigung

Die Beete sind schon hergerichtet. Auf einigen von ihnen werden ab der nächsten Woche Kartoffeln gepflanzt. Zwiebeln sind an anderer Stelle schon längst in der Erde. An wieder anderer Stelle in der Kleingartensparte Am Teufelsweg in Kalbe erfolgt gerade die Urbarmachung von Gärten, die seit längerer Zeit brach liegen, von Pächtern nicht mehr genutzt werden. Auch dort soll in den kommenden Wochen Gemüse gepflanzt und gesät werden, um später saisonal geerntet zu werden.

All diese Arbeiten erfolgen in den Tafelgärten. Die Tafelgärten sind Maßnahmen, die vom Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel finanziert werden. Über die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH mit Sitz in Beetzendorf werden diese Gärten betreut. Es sind insgesamt fünf Parzellen in der Kleingartensparte Am Teufelsweg mit einer Gesamtgröße von rund 3000 Quadratmetern.

Ein-Euro-Job mit Mehraufwandsentschädigung

Bewirtschaftet werden dort Gärten, die seit längerem keinen Pächter mehr haben. Dass aus diesen Brachflächen nach und nach pralle Gemüsegärten werden, dafür sorgen 14 langzeitarbeitslose Frauen und Männer aus Kalbe und Umgebung. Im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs mit Mehraufwandsentschädigung bringen sie die Gärten wieder auf Vordermann. Was sie säen und später ernten – Kohlrabi, Kartoffeln, Zwiebeln, Rotkohl, Radieschen und vieles mehr – , werden sie Woche für Woche an die Gardelegener Außenstelle der Tafel kostenlos abliefern.

Auch das Obst auf den Bäumen des alten Bestandes in den Gärten wird für die Tafel geerntet. Somit werden Bedürftige von Bedürftigen unterstützt. Vom 1. April bis zum 30. November sind die Mitarbeiter vor Ort. Jeden Tag pflegen sie die Gärten für fünf Stunden. Sie bereiten die Beete vor. Sie pflanzen, säen, beschneiden Obstbäume, jäten, hacken und harken und schließlich ernten sie auch. Und im Anschluss erfolgt die Nachbereitung der Beete.

Es gibt während der achtmonatigen Maßnahme mit jeweils einer 20-Stunden-Woche stets viel zu tun. „Viele von ihnen sind sehr fleißig“, berichtet Projektleiter Harald Hogk über die Beschäftigten der Maßnahme. So seien sie auch stolz auf ihre Arbeit, wenn sie erleben würden, wie aus dem, was sie gesät hätten, eine Frucht entstehe. Die Arbeit im Garten gibt den Teilnehmern wieder das Gefühl, sich in die Gesellschaft positiv einzubringen und ermöglicht, einmal wieder hinaus zu kommen. „Hauptziel der Maßnahme ist es, Arbeitslosen die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.“ So berichtet Hogk, dass über diese Maßnahme auch junge Leute Einblicke in den Berufszweig Gartenbau erfahren würden und vielleicht sogar dadurch Anregung fänden, eine Ausbildung in dem Bereich zu absolvieren.

Von der Kleingartensparte sei die Ordnung in den Parzellen, die von den 14 Teilnehmern bewirtschaftet würden, schon gelobt worden, berichtet Hogk. Auch für die Sparte sei diese Maßnahme eine Bereicherung, denn so würden Gärten, die schon seit längerem unbewirtschaftet geblieben seien, wieder gepflegt.

Jobcenter stellte Saatgut und Arbeitsmittel

Das Jobcenter finanziert die Maßnahme nicht nur, indem es die Beschäftigten finanziell unterstützt. Auch Arbeitsmaterialien wie Schippen, Harken und so weiter sowie Pflanzen und Saatgut stellt das Jobcenter bereit. Aber auch in den Tafelgärten ist es wie in anderen Gartennachbarschaften auch. Da reicht der Nachbar schon mal Pflanzen, die er übrig hat rüber und verschenkt diese an die Tafelgärten. Und auch eine ortsansässige Gärtnerei sponsert hin und wieder Pflanzen, berichtet Harald Hogk.

Das Angebot der Tafelgärten bestehe in Kalbe genau genommen bereits seit 2011, berichtet Frank Geweyer, Geschäftsführer der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH. Damals seien sie Bürgergärten genannt worden. Es sei ein Projekt des Bundes gewesen. Mit zwei Gärten habe es damals angefangen. Seit drei Jahren gebe es nun diese Maßnahme, die vom Jobcenter unterstützt werde.

In den Gärten arbeiten die Ein-Euro-Jobber unter Einhaltung der Hygieneregeln. Sofern der Abstand bei bestimmten Arbeiten nicht eingehalten werden kann, müssen Schutzmasken getragen werden.

Neben dem Standort Kalbe betreut das Beetzendorfer Unternehmen in Kooperation mit dem Jobcenter weitere Tafelgärten in Beetzendorf – dort wird das Geerntete zur Tafel nach Klötze gebracht – sowie im Bereich Osterburg. Dort wird die Maßnahme vonseiten des Jobcenters des Landkreises Stendal unterstützt, so Frank Geweyer.