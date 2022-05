August-Ernst-Pokal: In Kalbes Ortsteil Kakerbeck kämpfen Jugendfeuerwehren aus ganz Deutschland um Trophäe

Mitglieder aus Jugendfeuerwehren aus ganz Deutschland kommen am Pfingstwochenende nach Kakerbeck. Dort wird in diesem Jahr der bundesweite Wettkampf um den August-Ernst-Pokal ausgerichtet. Welche Aufgaben müssen die Teilnehmer lösen?

Die Jugendfeuerwehr Kakerbeck - hier auf dem gelände des kakerbecker Gerätehauses - beteiligte sich 2018 in Rheinland-Pfalz am August-Ernst-Pokal. Das war der letzte, der vor der Pandemie ausgetragen wurde. 2020 sollte in Kakerbeck die nächste Auflage starten. Diese ist nun dieses Jahr geplant.

Kakerbeck - „Die Planungen sind abgeschlossen“, berichtet Ulf Kamith, Ortswehrleiter der Kakerbecker Feuerwehr und Ortsbürgermeister in Kakerbeck. Damit steht dem August-Ernst-Pokal, einem anspruchsvollsten Wettbewerb der Jugendfeuerwehren, der alle zwei Jahre bundesweit stattfindet, nichts mehr im Wege. Austragungsort ist erstmals Kakerbeck. Am Pfingstwochenende, vom 3. bis 6. Juni, geht dieses Treffen der Feuerwehrjugend dort über die Bühne. 13 Mannschaften aus acht Bundesländern haben sich angemeldet, wie Kamith mitteilt. Bis zu 25 Mannschaften sind bei diesem Wettkampf bereits zusammengekommen. Doch der Ortswehrleiter bewertet die Anzahl der teilnehmenden Jugendfeuerwehren in diesem Jahr dennoch positiv. „Corona hat Einschnitte hinterlassen. Einige Jugendfeuerwehren gibt es gar nicht mehr“, begründet er. Ursprünglich war der Wettkampf um den August-Ernst-Pokal bereits 2020 in Kakerbeck vorgesehen gewesen. Coronabedingt wurde er aber auf 2022 verschoben.