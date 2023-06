Hottendorf (vs) - Der SS-Hauptscharführer Erwin Rogalsky war Angehöriger des SD, des Sicherheitsdienstes der SS. Eingesetzt war Rogalsky in der SD-Dienststelle in Thorn, dem heutigen Torun in Polen. Über 1000 Polen wurden vom SD in Thorn ermordet. 1941 ließ Rogalsky seinen Namen ändern und hieß fortan Erwin Wedekind.

