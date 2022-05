Straßenausbau Ausbau der L21 in Neuendorf am Damm: Erster Spatenstich mit Staatssekretär

Mit dem erste Spatenstich erfolgte am Mittwoch (11. Mai) der offizielle Baustart des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Neuendorf am Damm. Fahrbahn, Bankette und der Wartebereich des Öffentlichen Personennahverkehrs werden erneuert, jedoch nicht die Gehwege, was einige Anwohner ärgert.