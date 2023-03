Unter den Prüflingen, die in Gardelegen freigesprochen werden, gibt es zwölf „Beste Gesellen“ mit Note zwei und besser. Einer ist Malte Kämpfer, der im Autohaus Hotz in Gardelegen lernte und große Pläne hat.

Freisprechung in Gardelegen

Gardelegen - Mit einem Interesse für alles Technische und dem Herumschrauben an Mopeds fing alles an. Heute wird Malte Kämpfer in Gardelegen freigesprochen – als einer der besten Kraftfahrzeugmechatroniker der Altmark. Und damit endet sein Weg nicht...