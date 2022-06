Ausstellung im Rathaus in Kalbe beschreibt, weshalb Maler Klaus Wilhelm in der Altmark das Glück fand

59 Bilder mit Ansichten aus der Altmark hängen ab sofort im Rathaus in Kalbe. Die neue Ausstellung zeigt Werke von Klaus Wilhelm. Die Motive versuchen zu erklären, was für den Maler aus der Lüneburger Heide den Reiz an der Altmark ausmachte.

Kalbe - In den 1990er Jahren war Klaus Wilhelm, der zu Lebzeiten im östlichen Teil der Lüneburger Heide zu Hause war, sehr oft in der Altmark unterwegs. Seine Wanderungen führten ihn durch zahlreiche Dörfer vorbei an romanischen Kirchen, Mühlen, idyllischen Dorfansichten und historischen Gebäuden. Unterwegs nahm der Senior, der, bevor er in den Ruhestand ging, als Lehrer tätig war, stets seine Malerutensilien aus der Tasche und zeichnete. Entstanden ist ein Sammelsurium zahlreicher Bilder. Was reizte ihn an der Altmark?