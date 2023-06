Gardelegen - Das Autocenter Mothor aus Gardelegen, ein führendes Autohaus in der Altmark, wurde kürzlich mit dem begehrten Automotive Business Award ausgezeichnet. Das Unternehmen reiste voller Vorfreude nach Würzburg, um einen der wichtigsten Branchenpreise entgegenzunehmen, so das Autocenter in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen beiden Jahren hat das Autohaus eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, die von der neu hinzugewonnen Marke Ford, einem großen Autohausumbau und zahlreichen neuen und innovativen Ideen begleitet wurde. In dieser Zeit habe das Unternehmen beachtliche Umsatzzahlen erzielt und sich als Deutschlands Spitzenreiter im Absatz der Ford Ranger etabliert, heißt es weiter.

Aus diesem Grund entschied sich der Betrieb mit großem Selbstvertrauen dazu, sich für den Automotive Business Award in der Kategorie „Vertrieb“ zu bewerben. Der renommierte Preis wird von „kfz-betrieb“, Deutschlands führender Fachmedienmarke für Automobilhandel und –service, an Deutschlands beste Autohäuser verliehen. Nach einem anspruchsvollen Auswahlverfahren, bestehend aus zwei Runden, wurden aus allen Bewerbern deutschlandweit insgesamt 17 Gewinnerbetriebe in den Kategorien Service, Vertrieb und Digitalisierung ausgezeichnet. Obwohl es nicht ganz für den Gesamtsieg in der Kategorie gereicht hat, ist das Autohaus stolz darauf, das einzige und beste Ford Autohaus unter allen Gewinnern zu sein.