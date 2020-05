Es sah aus wie auf der Verkaufsfläche eines Automobilhändlers: Dicht an dich standen die Autos auf einem Firmengelände am Buschhorstweg in Gardelegen. Mit der Hilfe ihres Radios konnten die Kinobesucher die Musik des DJ‘s sowie später den Ton des Films empfangen. Foto: Malte Schmidt

Auf ein erfolgreiches, erstes Autokino-Wochenende können die Veranstalter Siegesmund und Guido Lenzner sowie die Stadt Gardelegen blicken.

Gardelegen l Den Sitz ein wenig nach hinten geschoben, die Füße auf dem Amaturenbrett abgelegt, den Innenraum des Fahrzeugs mit Süßigkeiten und ein paar Getränken eingerichtet und den Partner im Arm. Fertig ist die Wohlfühloase der Kino-Fans. Ja, ein wenig Nostalgie schwebte am Wochenende in Gardelegen schon in der Luft, garniert mit dem so typischen Popcorn-Geruch.

Das Autokino in der Hansestadt feierte Premiere. Und das bereits am Freitag auf ausverkauftem Gelände. „Momentan dürfen wir aufgrund der Verordnungen nur 70 Plätze für Fahrzeuge anbieten“, erklärte dazu Guido Lenzner, dessen Vater Siegesmund Lenzner vor einigen Wochen eine Anfrage von der Verwaltung bekommen hatte.

„Mein Vater hat viele Jahre das Autokino in Vielbaum geleitet“, erklärte Guido Lenzner, der am Wochenende gut zu tun hatte. Immerhin musste jedes Fahrzeug so auf dem Gelände platziert werden, dass die Gäste freie Sicht auf die große Stoffleinwand hatten. „Große Bullys oder Camper können natürlich nicht in der ersten oder zweiten Reihe stehen. Wir schauen, dass die größeren Fahrzeuge weiter hinten und am Rand stehen“, so Lenzner junior.

Bilder Bastian Behnert (von links), Christian Pott, Nane Nikolaus und Michelle Panczyk kamen sogar mit einem Wohnmobil zur Premiere. Foto: Malte Schmidt



Hagen Pohlan (rechts) verkaufte an die Gäste Getränke und Snacks wie Popcorn. Foto: Malte Schmidt



In Erinnerungen schwelgte am Wochenende hingegen Michael Thomas, der als DJ für das Premierenwochenende gebucht worden war. „Ich war schon damals in Vielbaum im Autokino. Es war immer ein tolles Erlebnis“, erinnert sich der 41-Jährige gern zurück. Neu sei jedoch für ihn gewesen, dass er mit seiner Musik als Vorkünstler des Autokinos vor Ort sein durfte. Und das machte nicht nur ihm gute Laune. Immer wieder bat er die Gäste darum, die Hupen oder Warnblinkanlagen zu betätigen. So entstand in kurzer Zeit eine echte Autoparty auf dem Gelände am Hansecenter.

Jedes Wochenende wird ein neuer Film gezeigt

Über einen Radiosender hatten die Gäste die Möglichkeit, die Live-Musik direkt in ihrem Auto zu hören. „Es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, zuvor die Radio-Frequenzen genehmigt zu bekommen, über die dann sowohl die Musik als auch der Ton des Films zu hören sind“, erklärte Guido Lenzner. Trotzdem habe im Vorfeld alles reibungslos geklappt. Dabei lobte er auch die gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern der Hansestadt Gardelegen. Unter anderem waren neben Bürgermeisterin Mandy Schumacher Vertreter des Ordnungsamtes vor Ort, um Gäste darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie vor und während der Vorführung auf die Corona-Verordnung achten müssen.

Das Autokino als eine der wenigen Kulturveranstaltungen, die in der jetzigen Zeit möglich sind, kam dennoch sehr gut bei den Gästen an. Was unter anderem auch an der Auswahl des Films gelegen haben dürfte. Mit „100 Dinge“ von Florian David Fitz wurde nämlich ein lustiger und dennoch tiefgründiger Film gezeigt. In der Komödie gehen zwei Kumpels (Fitz und Matthias Schweighöfer) eine folgenreiche Wette ein: Für 100 Tage wollen sie auf ihr gesamtes Hab und Gut verzichten. Dabei stellen sich die beiden die Frage, was man zum Leben eigentlich wirklich braucht. „Ich glaube, dass der Film gut bei den Gästen ankam“, schätzte Guido Lenzner ein.

Der verriet auch gleich, dass in den nächsten Wochen verschiedene Movies gezeigt werden. „Wir hatten schon Anfragen, ob wir ,Dirty Dancing‘ bringen könnten. Am kommenden Wochenende läuft jedoch erst einmal der Film ‚Plötzlich Papa‘.“ Reservierungen sind im Vorfeld nötig (unter anderem über die Tourist-Info).