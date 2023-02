Autorin Katharina Warda greift in der Lesereihe „Verwegen in Gardelegen“ das Thema „Dunkeldeutschland“ auf und erzählt biografische Geschichten.

Autorin Katharina Warda ist in Wernigerode aufgewachsen. Am 18. März ist sie in Gardelegen zu Gast.

Gardelegen (vs/he) - Die Serie „Verwegen in Gardelegen“, eine Lesereihe mit jungen Autoren aus Ostdeutschland, wird auch im Jahr 2023 fortgesetzt. Zum Jahresbeginn kommt die Autorin Katharina Warda in die Altmark und stellt ihr Essay „Der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland“ vor. Die Veranstaltung in der Stadtbibliothek Gardelegen beginnt am 18. März um 19.30 Uhr. Einlass gibt es ab 19 Uhr.