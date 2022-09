Azubi gesucht: Stadt Gardelegen geht neue Wege

Wie können in der Gardeleger Stadtverwaltung Auszubildende für die Bereiche Verwaltungsfachangestellter, Bäderfachangestellter und insbesondere für den Erzieherberuf gewonnen werden? Die Stadt beschreitet zu diesem Zweck einen besonderen Weg. Sie startete eine Ausbildungsoffensive. Und viele Interessenten nutzten dieses Angebot.

Bei der Ausbildungsoffensive erkundigten sich Josefin Mette (von links) und ihre Mutter Mandy Mette bei Annemarie Heine, Personalamtsleiterin in der Gardelegener Stadtverwaltung, und Constanze Ulrich, Personalsachbereichsleiterin, über die Erzieherausbildung.

Gardelegen - Josefin Mette aus Gardelegen möchte Erzieherin werden. Ob dieser Beruf in der Praxis dem entspricht, was sie sich darunter vorstellt, möchte die Neuntklässlerin im Rahmen eines Schülerpraktikums erfahren. Informationen für ein solches Praktikum in einer Einrichtung der Hansestadt Gardelegen holte sie sich gemeinsam mit ihrer Mutter Mandy Mette bei der Ausbildungsoffensive ein, die im Erlebnisbad Zienau stattfand. Ein neuer Weg der Azubisuche, den die Stadt Gardelegen da beschreitet.