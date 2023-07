Brunau - Die Filiale der Stendaler Landbäckerei GmbH im NP-Markt in Brunau ist geschlossen. Wo es vor kurzem noch Brot, Brötchen und Kuchen zu kaufen gab, stapeln sich nun Kisten. Die Geschäftsführung äußert, dass die Schließung „aus wirtschaftlichen Gründen“ erfolgte.

Für Brunaus Ortsbürgermeisterin Ortrun Cyris ist diese Tatsache „ein erheblicher Einschnitt, nicht nur für die Brunauer, sondern auch für die Leute aus der Umgebung, die in Brunau einkaufen“. Zudem ist sie enttäuscht, dass es keine Mitteilung an die Öffentlichkeit gab. Die Schließung komme zudem zu einem „denkbar schlechten Zeitpunkt“, denn demnächst gehen die Landbäcker, die mit Fahrzeugen durch die Dörfer fahren und ihre Waren unter die Kundschaft bringen, in den Sommerurlaub.

NP-Markt will Angebot an Backwaren erweitern

In der NP-Filiale hingegen gibt es Pläne, ein größeres Backwarenangebot anzubieten. „Es ist vorgesehen, die hauseigene Backstation in der Filiale zu erweitern und in Eigenregie zu betreiben“, teilt die Edeka Minden-Hannover Stiftung & Co. KG auf Volksstimme-Anfrage. Allerdings könne für die Umsetzung dieser Pläne derzeit noch kein konkreter Zeitraum genannt werden. Der NP-Markt wird von der PUG Kauf eG Salzwedel betrieben.

Frische Backware gibt es weiterhin im von Brunau zwei Kilometer entfernten Packebusch in der Bäckerei Wischeropp, einem Traditionsunternehmen.