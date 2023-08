Badel - Immer wieder ist der Feuerwehrlöschteich in Badel, der sich in Nähe der Stelle für das Osterfeuer befindet, Thema beim Ortschaftsrat. Der Teich, der bereits zu DDR-Zeiten von Badelern angelegt worden war, ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Besser gesagt, die Folie im Teich ist in die Jahre gekommen. Sie ist porös. Augenscheinlich verliert das Gewässer an Volumen.

Der Ortschaftsrat hofft, dass das Problem behoben werden kann, denn „der Löschwasserteich ist eine Wasserressource, die wertvoll ist“, so Ortsbürgermeister Thomas Schreiber. Er selbst war damals daran beteiligt, diesen anzulegen. Wie er berichtet, gibt es in Badel einen weiteren Löschwasserteich, der intakt ist. Beide Teiche werden gebraucht. „Wir haben Bedarf. Und einen Löschbrunnen zu bohren, kostet noch mehr Geld.“

Im Ortschaftsrat sowie bei den Feuerwehrkameraden gebe es den Wunsch, den defekten Löschwasserteich zu erhalten. „Und das mit niedrigen Mitteln“, so Schreiber.

DIN-Norm muss erfüllt werden

So könne sich der Ortschaftsrat vorstellen, die Folie im Teich von der Stadt – der Löschwasserteich befindet sich auf städtischem Grundstück und darüber hinaus ist die Stadt für das Vorhalten von Löschwasser zuständig – austauschen zu lassen. Allerdings ohne vorherigen grundhaften Ausbau. „Es ist doch einen Versuch wert“, so Schreiber zum Erhalt des Gewässers. Allerdings befürchtet der Ortsbürgermeister, dass ohne die Schaffung eines vernünftigen Unterbaus die Standards, die einem Feuerwehrlöschteich entsprechen, nicht eingehalten werden. „Wir müssen klären, wie sich das verhält. Nicht, dass die Feuerwehr eine Pumpe ins Wasser wirft und die dann Schaden erleidet.“

Bauamtsleiter Thomas Kräuter sieht dieses Vorhaben kritisch. Laut Norm müssen 96 Kubikmeter Wasser in einem Löschwasserteich vorgehalten werden abzüglich Schlammbildung. Zu berücksichtigen sei im Winter auch die Frostbildung. „Noch ist Wasser drin. Wir können aber im Moment nicht abschätzen, wie viel nutzbares Wasser da ist.“

Zu den kostengünstigen Plänen des Ortschaftsrates sagt Kräuter: „Nur die defekte Folie austauschen? Nicht mit mir.“ Er plädiert dafür, den Löschwasserteich ordentlich herzurichten. Umgesetzt könne diese Maßnahme werden, sobald die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen.