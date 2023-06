Die Band Neandertaler, einst in der ganzen Altmark bekannt, feiert ein Comeback in Sachau mit einem „Jugendtanz für Senioren“.

Die Neandertaler begeisterten in den 70ern das Publikum in der Altmark. Jetzt treten sie wieder auf.

Sachau - Zum „Jugendtanz für Senioren“ wird am Sonnabend, 1. Juli, nach Sachau eingeladen. Das Motto der Abendveranstaltung im Dorfkrug passt gut zur Band, die dort für die musikalische Unterhaltung sorgen wird. Die „Neandertaler“ aus Tangeln sind zwar noch nicht so alt, wie es der Bandname andeutet, haben die 60 aber doch schon überschritten – und eine lange Geschichte...

Die Gruppe wurde 1974 gegründet und spielte erstmals als Schülerband beim Talente-Wettbewerb in der Aula der Beetzendorfer Schule. Nachdem kurz darauf zwei Mitglieder ausgeschieden waren, besteht sie seitdem aus Frank Glaue (Gitarre/Keyboard), Ingo Röper (Gitarre), Gerd Ebert (Bass), Heiner Kamieth (Gitarre) und Andreas Tangermann (Schlagzeug). Die erste öffentliche Tanzveranstaltung mit „Neandertaler“ gab es am 10. Juni 1978 in Engersen – damals mussten die jungen Männer noch von Glaues Vater mit Skoda und „Klaufix“ gefahren werden, da sie teils erst 16 Jahre alt waren.

Auftritte in der ganzen Altmark

Es folgten altmarkweite Auftritte zum Beispiel in Engersen, Berge, Jävenitz, Winterfeld, Klötze und Beetzendorf, ehe sich die Wege der Musiker in den 80er Jahren trennten. Berufliche Umorientierung, Wegzug und Wechsel in andere Bands waren die Gründe dafür.

Doch vor einigen Jahren wandte sich ein Fan der Gruppe an die Mitglieder und wollte sie für die Idee begeistern, die „Neandertaler“ wiederauferstehen zu lassen. Am 27. November 2019 wurde dies besiegelt. Allerdings sei viel Übung nötig gewesen, weil der eine oder andere doch lange kein Instrument in der Hand hatte, geben die Musiker zu. Die Corona-Pandemie bremste zwar die gemeinsamen Proben zunächst aus, nicht aber den Wunsch, wieder gemeinsam zu spielen. Und so gab es seit Lockerung der Maßnahmen im August 2021 etliche Proben, ehe die Band dann im Oktober 2022 mit handgemachter Musik der 60er bis 90er Jahre erstmals wieder in Jübar auftrat.

Von CCR bis Smokie

Und nun ist sie am 1. Juli in Sachau zu Gast und will das Publikum mit Hits von bekannten Bands wie Creedence Clearwater Revival, Beatles oder Smokie zum Mitsingen und zum Tanzen auf das Parkett locken. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten wird es an der Abendkasse geben.