An der der Otto-Nuschke-Straße in Gardelegen entstehen 28 Einzel- und neun Doppelappartements für altersgerechtes Wohnen.

Gardelegen l „Menschen im Alter leben oft viele Jahre in Einsamkeit. Das möchten wir nicht. Wir wollen etwas ändern“, sagte Detlef Pfeiffer von der Pfeiffer Immobilien GmbH. Von der Wohnungsgenossenschaft Gardelegen hatte das Unternehmen das Grundstück an der Otto-Nuschke-Straße erworben. Auf einem Areal von rund 4500 Quadratmetern entstehen dort Appartements für altersgerechtes Wohnen, die die Flechtinger Pflegedienst GmbH betreiben wird.

Im April begannen die Arbeiten auf der Baustelle. Dem Baubeginn gingen zwei Jahre Planung voraus, wie Pfeiffer mitteilte. Gestern erfolgte die Grundsteinlegung. Eine Zeitkapsel, versehen mit den Bauplänen und einer Tageszeitung, wurde in das Fundament eingelassen.

Nach Pfingsten wird es mit den Arbeiten auf der Baustelle weitergehen. Firmen aus der Region werden vor Ort aktiv sein, so Pfeiffer. Das voraussichtliche Bauende ist für Anfang bis Frühjahr des kommenden Jahres angedacht, wie er informierte. Es entstehen zwei eingeschossige Gebäude. In dem größeren Trakt werden 28 Einzelappartements für pflegebedürftige Menschen gebaut, die jeweils über ein eigenes Badezimmer und Zugang zur Terrasse verfügen. In diesem Gebäude sollen auch Büroräume, der Ergotherapieraum und weitere Personalräume untergebracht werden.

Bilder Ingo Giesecke (links) und Thomas Keese setzen Planelemente im Bereich der zukünftigen Appartements. Foto: Doreen Schulze



Auf der Baustelle geht es voran: Wilfried Franke verfugt das Mauerwerk. Foto: Doreen Schulze



Barrierefreie Zimmer für Senioren

Im geplanten, nebenstehenden Reihenhaus entstehen neun Appartements, jeweils rund 50 Quadratmeter groß, für Senioren mit und ohne Pflegebedarf. Ideal seien diese Appartements beispielsweise für Ehepaare, bei denen einer der Eheleute pflegebedürftig ist. Pflegeleistungen können gebucht werden. Alle Appartements, auch die Einzelappartements, sind barrierefrei. „Und die Menschen können hier in Gemeinschaft leben“, sagte Pfeiffer.

Das Gesamtvolumen der Baumaßnahme belaufe sich auf rund drei Millionen Euro. Unterstützt werde die Finanzierung durch KfW-Mittel, so Pfeiffer.

Neben altersgerechtem Wohnraum werden an der Otto-Nuschke-Straße auch Arbeitsplätze geschaffen. „Wir sind dabei, ein Team aufzubauen. Insgesamt werden 20 Arbeitsplätze in Gardelegen entstehen“, berichtet Holger Boese, Geschäftsführer der Flechtinger Pflegedienst GmbH, und Betreiber der altersgerechten Wohnanlagen.