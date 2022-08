Bauer Freigeist und die besondere Hilfsaktion

Bauer Freigeist – das landwirtschaftliche Bio-Unternehmen aus Wiepke im Altmarkkreis Salzwedel geht nicht nur in der Herstellung seiner Produkte eigene, freie Wege, sondern auch bei der Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine – mit einer besonderen Spendenaktion, die jetzt noch ausgeweitet werden soll.

Eine Ukraine-Hilfe der ganz anderen Art. Das bietet Linda Becker (links), Chefin von Bauer Freigeist, einem Bio-Landwirtschaftsunternehmen in Wiepke, an. Das Hilfsprojekt soll nun gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe der Diakonie, hier vertreten durch Christina Dietmann, ausgeweitet werden.

Gardelegen - Bauer Freigeist – der Name ist offenbar Programm. Die Chefin, Linda Becker, eine junge, resolute, selbstbewusste und freundliche Bäuerin, die weiß, was sie will. Die anpacken kann. Und das auch bei der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge.