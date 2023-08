Bäume in Jeetze in Privatinitiative gepflanzt

Im Grabenbereich an der Landesstraße zwischen Jeetze und Brunau sind in Privatinitiative Bäume gepflanzt worden. Die zuständigen Behörden ordneten an, diese dort wieder zu entfernen.

Jeetze - Uwe Nebelung freut sich über jeden Baum, der in seinem Heimatdorf Jeetze wächst und gedeiht. Dass kranke Bäume entfernt werden müssen, versteht er. Zugleich hofft er, dass diese dann durch Neupflanzungen ersetzt werden. Aber oft vergeht Zeit, bis das tatsächlich geschieht. So nahm der Jeetzer vor einiger Zeit die Sache selbst in die Hand. In Privatinitiative wollte er Bäume auf öffentlichem Grund und Boden pflanzen.