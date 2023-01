Etliche Bäume und Gehölze benötigen einen regelmäßigen Pflegeschnitt. In vielen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Kalbe ist ein solcher in den zurückliegenden Monaten allerdings noch nicht erfolgt. Ist dies demnächst vorgesehen?

Baumpflegeschnitt in Kalbe: Countdown läuft

Im vergangenen Jahr erhielten die Ahornbäume an der Alten Bahnhofstraße in Kalbe einen Rückschnitt.

Kalbe - In den zurückliegenden Monaten ist in etlichen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Stadt Kalbe noch immer kein Baumpflegeschnitt erfolgt, wie Mitglieder des Finanz- und Sozialausschusses während der jüngsten Sitzung berichteten. Die zurückliegenden Monate seien aber für diese Maßnahmen prädestiniert gewesen. „In vielen Orten ist das noch nicht passiert. Doch bald ist die Zeit wieder zu Ende, in der ein Pflegeschnitt erfolgen darf“, machte Solveig Kroth (Freie Listen-Wählergemeinschaften-Fraktion) aufmerksam.