Sie sind kleine grüne Oasen in der Kalbenser Altstadt: Die mit Rotdorn bepflanzten Baumscheiben. Doch ihr aktueller Zustand sorgt für Kritik. Was nun?

Baumscheiben in der Altstadt: Rat legt fest, wie es weitergeht

Zwei der leeren Baumscheiben in der Altstadt von Kalbe.

Kalbe - Gibt es das Projekt „Baumscheiben-Paten“ noch, das 2017 vom Verein Künstlerstadt Kalbe ins Leben gerufen worden war? Diese Frage beschäftigte jüngst den Kalbenser Ortschaftsrat. Sie soll laut Ortsbürgermeister Mirko Wolff zeitnah mit dem Verein geklärt werden.