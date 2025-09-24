weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Antrag auf Rückbau: Baumscheiben in der Altstadt: Rat legt fest, wie es weitergeht

Antrag auf Rückbau Baumscheiben in der Altstadt: Rat legt fest, wie es weitergeht

Sie sind kleine grüne Oasen in der Kalbenser Altstadt: Die mit Rotdorn bepflanzten Baumscheiben. Doch ihr aktueller Zustand sorgt für Kritik. Was nun?

Von Maik Bock und Cornelia Kaiser 24.09.2025, 06:00
Zwei der leeren Baumscheiben in der Altstadt von Kalbe.
Zwei der leeren Baumscheiben in der Altstadt von Kalbe. Foto: Maik Bock

Kalbe - Gibt es das Projekt „Baumscheiben-Paten“ noch, das 2017 vom Verein Künstlerstadt Kalbe ins Leben gerufen worden war? Diese Frage beschäftigte jüngst den Kalbenser Ortschaftsrat. Sie soll laut Ortsbürgermeister Mirko Wolff zeitnah mit dem Verein geklärt werden.