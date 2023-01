Bauprojekte in Kalbes Kirchengemeinde

Kalbe - 2022 erfolgte die Fertigstellung mehrerer Projekte. In Wustrewe wurden die Tiersäulen in den Schallluken des Turmes erneuert. Vor Weihnachten sind diese Arbeiten fertiggestellt worden. In Lüge erhielt die Kirche ein elektrisches Läutewerk. Das Kirchendach in Bühne bekam ein neues Dach. Die Winterkirche in Wernstedt ist fertiggestellt. Auf diese Projekte blickte Dieter Borchert, Pfarrer im Pfarrbereich Kalbe-Kakerbeck, beim diesjährigen Neujahrsempfang.

