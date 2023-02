90 Bläser aus der gesamten Landeskirche musizierten am Sonnabend zusammen unter der Leitung von Landesposaunenwart KMD Frank Plewka aus Naumburg.

Beeindruckender Klang: 90 Bläser in Gardelegener Gymnasium

Gardelegen (cie) - Das war ein ungewöhnlicher Anblick und vor allem ein beeindruckender Klang am Sonnabend in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Gardelegen. 90 Bläser aus der gesamten Landeskirche musizierten zusammen unter der Leitung von Landesposaunenwart KMD Frank Plewka aus Naumburg. Natürlich waren auch Musiker aus den Posaunenchören Mieste, Gardelegen und Salzwedel mit dabei.