Am 3. Advents-Wochenende muss kein Gardelegener weit fahren, um in Feststimmung zu geraten: Drei Tage gibt’s Budenzauber, Glühwein – auch für den guten Zweck – und eine teils heiße Show mitten auf dem Rathausplatz.

Beim Weihnachtsmarkt 2023 in Gardelegen wird es heiß

Wie schon 2022 soll auch in diesem Jahr auf dem Gardelegener Weihnachtsmarkt wieder gute Stimmung herrschen. Der Weihnachtsmann wird auch erwartet.

Gardelegen/VS. - Traditionell geht es in Gardelegen nicht so früh los mit dem Weihnachtsmarkt. Dafür verlässlich immer drei Tage lang. Das garantiert dann aber auch die entsprechenden Besucherzahlen. Denn: Einmal über den Rathausplatz schlendern, ist am dritten Adventswochenende Pflicht.

Damit beginnen können die Besucher aber schon am kommenden Freitag, 15. Dezember, ab 17 Uhr. Und da wirds dann auch ziemlich heiß. Denn die Besucher erwartet an diesem Abend um 19:15 Uhr eine spektakuläre Show: Feuerkünstlerin Ambrosia van Serpens entführt die Gäste mit ihrer atemberaubenden 20-minütigen Feuershow auf dem Rathausplatz in die Welt der Lichtillusionen.

Eine heiße Feuershow gibt es auf dem Gardelegener Weihnachtsmarkt. Foto: Ambrosia van Serpens

Fünf Hanse-Kontörchen

Von Freitag an ist natürlich auch drei Tage lang schlemmen, plaudern und Geschenke stöbern im Schein des wunderschönen Weihnachtsbaumes möglich. Der Markt ist am Freitag und Sonnabend von 12 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Und so viel ist sicher: Fürs leibliche Wohl wird an diesem Wochenende in allen Geschmacksrichtungen gesorgt sein, versprechen die Organisatoren der Stadt Gardelegen. „Ob Glühwein, Kinderpunsch, Pilzpfanne, Fisch, Crêpes, Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und Deftiges vom Grill – jeder wird an den drei Tagen fündig“, heißt es aus der Pressestelle.

Als Anbieter mit dabei sind an den drei Tagen unter anderem SSV Catering 80, die Kneipennacht GbR, Garley, eine zehnte Klasse der Karl-Marx-Schule und natürlich auch der Rotary Club, der traditionell Glühwein im Angebot hat, dessen Erlös im Anschluss wieder guten Zwecken zugeführt werden wird.

Große Holzstehtische an der Weihnachtspyramide sorgen für Gemütlichkeit, und dafür, dass die Besucher auch mal den Bratwurstteller oder den Glühweinbecher abstellen können.

Rund um den Brunnen auf dem Rathausplatz werden fünf Hütten mit Hanse-Kontörchen stehen, wo es tolle Geschenkideen von Keramik über Tee bis hin zu Spezialitäten gibt.

Auch die Gardelegener Tourist-Information ist mit einem Hanse-Kontörchen vor Ort. Dort können zum Beispiel Altmärker Krähensterne, Liköre, Tee, Teegläser, Stadtgutscheine, Kaffee, Honig, die neuste CD der Band Classic Brass sowie farbenfrohe Tassen und Stoffbeutel mit Gardelegen-Silhouette erworben werden. Auch der Förderverein der Kindertagesstätte Arche Noah bietet neben seinen Waffeln auch eine Vielfalt an kleinen Präsenten fürs Fest.

Der letzte Tag des Gardelegener Weihnachtsmarktes ist der Sonntag. Um 15 Uhr werden die Jagdhornbläser unter Leitung von Rüdiger Kass aufspielen.

An allen drei Tagen wird der Platz übrigens auch wieder weihnachtlich illuminiert sein, etwa mit tanzenden Schneeflocken auf dem Pflaster.

Weihnachtsmann kommt

Und selbst wenn das Winterwetter nicht zuverlässig sein sollte: Vom Himmel werden dank der städtischen Schneemaschine ganz sicher ein paar (Schaum)Flocken fallen.

Und während die Eltern plaudern und Glühwein trinken, können die Kinder Karussell fahren. Geplant ist zudem ein weiteres Schaustellerangebot.

Selbstverständlich wird auch der Weihnachtsmann eingeladen. Immer um 15, 17 und 19 Uhr wird er unterwegs sein und sich freuen, wenn er von den Kindern Lieder und Gedichte hört.

Der Besuch des Rauschebartes ist an allen drei Weihnachtsmarkttagen dann auch gleichzeitig das Programm für den Lebendigen Adventskalender, teilt die Stadt mit.