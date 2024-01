Eine alte Tradition sorgte am Sonnabend wieder für großen Spaß in Roxförde. Beim Wurstsingen wurden Eier, Wurst und Hochprozentiges gesammelt.

Beim Wurstsingen in Roxförde wird jeder satt

Tradition in der Altmark

Eine buntgemischte Truppe zog wie in jedem Jahr beim Wurstsingen wieder durch Roxförde, wünschte ein gesundes neues Jahr und sammelte Eier, Wurst und Hochprozentiges.

Roxförde. - Dafür, dass alle Roxförder gesund durch das neue Jahr kommen, wollten am Sonnabend die Wurstsänger sorgen. „Doktor“ Gisbert Lübke und seine „Assistentin“ Arndt Paasche verteilten dafür wohlschmeckende Pillen und andere, hochprozentige Medizin an die Einwohner. Dem Mediziner schlossen sich die „Gendarmen“ Michael Thiele und Gerald Feilhaber sowie die „Eierfrauen“ Martin Schulze und Christian Hietel und weitere Roxförder an, um beim gemeinsamen Zug durch das Dorf Eier, Würste und andere Leckereien zu sammeln.

Einer alten Tradition folgend wurden die gesammelten Gaben dann später am Tage gemeinsam verspeist. „Die Beteiligung war fast noch besser als im letzten Jahr und satt sind auch alle geworden“, freute sich Michael Thiele.