Das Landgericht Stendal, in dem die Verhandlung stattfand.

Kalbe/Stendal - Der Glauben an den Rechtsstaat, er war seit Februar dieses Jahres bei einem 67-Jährigen schwer erschüttert. Da war der Mann aus einem Kalbenser Ortsteil vom Amtsgericht Gardelegen wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minderschweren Fall zur Zahlung von 90 Tagessätzen á 120 Euro verurteilt worden. „Ich habe da erfahren, dass man mit Lügen vor Gericht ganz schön weit kommt“, so die Worte des Mannes, der, genau wie die Staatsanwaltschaft, der das Strafmaß zu gering erschien, gegen das Urteil Berufung eingelegt hat. Deshalb fand sich der Altmärker nun vorm Landgericht Stendal wieder.