An der Zufahrt zum Kinderzentrum in Estedt soll das Regenwasser künftig weiter oben abfließen.

Estedt. - Das ging schnell: Nach einer Wortmeldung über den Zustand der Zufahrt zum Kinderzentrum Hellbergwichtel wurden in dieser Woche Arbeiten durchgeführt, die für eine Verbesserung sorgen sollen.

Als „eine Zumutung sondergleichen“ war die Zufahrt auf der „Sag’s uns einfach“-Seite der Hansestadt bezeichnet worden. Um überhaupt dorthin zu kommen, müsse über eine Bordsteinkante gefahren werden. In der provisorischen Wendeschleife käme es dann „zu einer Schlammschlacht, so dass viele diese meiden und den Zugangsbereich zum Eingang als Wendeschleife nutzen“. Das sei gefährlich.

Der Dreck aus dem Außenbereich werde ungewollt in die Einrichtung getragen. Eltern würden deshalb schon das Reinigungskonzept infrage stellen. „Hier muss die Ursache am Zopf gepackt und beseitigt werden“, so der Beschwerdeführer.

Der kann sich nun über eine umgehende Reaktion der Hansestadt freuen. Wie die Verwaltung erklärt, hatte es im Vorfeld durch den Ortsbürgermeister Volker Schmidt eine Information über den Zustand gegeben. Eine Maßnahme sei deshalb bereits geplant gewesen, scheiterte aber bisher an der Witterung. Nun habe sich aber spontan ein Zeitfenster bei der beauftragten Baufirma geöffnet, wodurch die Arbeiten an der Kita und noch drei weitere kleine Baustellen in Estedt vorgezogen werden konnten. Durch den neu gesetzten Bord soll das anfallende Regenwasser von der versiegelten Fläche künftig weiter oben abgefangen und abgeleitet werden, so dass es nicht mehr über den Mineralweg fließt und diesen ausspült.